Ямочный ремонт дорог проходит в микрорайоне Заря в Балашихе

24 апреля семь ям и выбоин заасфальтировали в бывшем военном городке — микрорайоне Заря в Балашихе в рамках ямочного ремонта. Об этом сообщил заместитель директора по вопросам содержания дорог компании «Лидер» в Балашихе Андрей Рязанов.

В рамках проведения текущего содержания дорог сегодня мы приступили к ямочному ремонту в микрорайоне Заря в Балашихе. Всего на территории микрорайона мы заасфальтировали семь ям площадью 35 квадратных метров

Он добавил, что ремонт ям проводится горячим асфальтовым покрытием, он продолжится в течение суток. В работах задействованы пять бригад по шесть человек.