Ещё
Ямочный ремонт дорог проходит в микрорайоне Заря в Балашихе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Совет Европы пригрозил наказать Россию
Совет Европы пригрозил наказать Россию

Ямочный ремонт дорог проходит в микрорайоне Заря в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
24 апреля семь ям и выбоин заасфальтировали в бывшем военном городке — микрорайоне Заря в Балашихе в рамках ямочного ремонта. Об этом сообщил заместитель директора по вопросам содержания дорог компании «Лидер» в Балашихе Андрей Рязанов.
В рамках проведения текущего содержания дорог сегодня мы приступили к ямочному ремонту в микрорайоне Заря в Балашихе. Всего на территории микрорайона мы заасфальтировали семь ям площадью 35 квадратных метров
Андрей Рязанов.
Он добавил, что ремонт ям проводится горячим асфальтовым покрытием, он продолжится в течение суток. В работах задействованы пять бригад по шесть человек.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2018 году на территории города планируется отремонтировать 40 тысяч квадратных метров дорожных ям. Полностью работы планируется завершить до 15 июня.
360tv.ru: последние новости
Страны G7 обвинили Россию в дестабилизации «О ее смерти сказали через три часа после операции»: гибель пациентки в пластической хирургии скрывали от матери Кабмин подписал соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»186
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву22
В московском метро произошло ЧП6
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ81
Совет Европы пригрозил наказать Россию44
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение