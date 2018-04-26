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Водитель иномарки сбил подростка в микрорайоне Балашихи
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Водитель иномарки сбил подростка в микрорайоне Балашихи 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В микрорайоне Железнодорожный Балашихи автомобиль Kia Rio сбил 14-летнего пешехода, подросток получил телесные повреждения, передает РИАМО.
Инцидент произошел 24 апреля.
"Двадцать четвертого апреля 2018 года в 19:15 в микрорайоне Железнодорожный на улице Пролетарской в районе дома N2/2 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель автомашины Kia Rio допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП 14-летний подросток получил телесные повреждения", — говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».
Авария случилась в тот момент, когда мальчик выбегал между припаркованных автомашин справа налево по ходу движения автомобиля.
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