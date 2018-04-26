Ещё
После ремонта с начала года в Балашихе приняли 150 подъездов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После ремонта с начала года в Балашихе приняли 150 подъездов 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил главный эксперт отдела эксплуатации жилого фонда управления жилищно‐коммунального хозяйства администрации Балашихи Дмитрий Шатилов в ходе приемки подъездов в микрорайоне Железнодорожный.
Комиссия, в которую вошли сотрудники управления
администрации Балашихи, Государственной жилищной инспекции Московской области и управляющей компании, с собственниками жилья осмотрела предъявленные к сдаче объекты, оценила качество покраски стен и потолков, новых почтовых ящиков, светильников, оконных блоков, отремонтированных мусоропроводов.
Сегодня мы провели осмотр выполненных работ в  18-ти  многоквартирных домах в микрорайоне Железнодорожный. Всего в Балашихе с начала 2018 года приемку после ремонта прошли уже около 150 подъездов
— Дмитрий Шатилов.
По словам главного эксперта отдела эксплуатации жилого фонда управления
жилищно-коммунального
хозяйства администрации Балашихи, в ходе приемки работ были замечания по работе светильников и по покрасочным работам. После того, как управляющая организация устранит замечания, будет проведен повторный осмотр выполненных работ.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2018 году в городском округе планируется отремонтировать 1260 подъездов в многоквартирных домах по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд».
Программа «Мой подъезд» стартовала в регионе в начале 2017 года. Чтобы принять участие в ней жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, после чего подъезд проинспектируют, подготовят смету и после согласования с собственниками начнется ремонт.
Ранее сообщалось, что Балашиха вошла в десятку лучших городов в Московской области по созданным условиям для предпринимательства по итогам I квартала 2018 года.
360tv.ru: последние новости
Банк России утвердил план санации АТБ Врач Трампа отверг обвинения в пьянстве за рулем Пентагон оспорил доставку «Томагавков» в Россию из Сирии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»36
Россиян оставят без торговых центров173
Трамп унизил Макрона83
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США166
Самбурская унизила Летучую12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение