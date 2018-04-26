После ремонта с начала года в Балашихе приняли 150 подъездов

Об этом сообщил главный эксперт отдела эксплуатации жилого фонда управления жилищно‐коммунального хозяйства администрации Балашихи Дмитрий Шатилов в ходе приемки подъездов в микрорайоне Железнодорожный.

Комиссия, в которую вошли сотрудники управления

администрации Балашихи , Государственной жилищной инспекции Московской области и управляющей компании, с собственниками жилья осмотрела предъявленные к сдаче объекты, оценила качество покраски стен и потолков, новых почтовых ящиков, светильников, оконных блоков, отремонтированных мусоропроводов.

Сегодня мы провели осмотр выполненных работ в 18-ти многоквартирных домах в микрорайоне Железнодорожный. Всего в Балашихе с начала 2018 года приемку после ремонта прошли уже около 150 подъездов

— Дмитрий Шатилов.

По словам главного эксперта отдела эксплуатации жилого фонда управления

жилищно-коммунального

хозяйства администрации Балашихи, в ходе приемки работ были замечания по работе светильников и по покрасочным работам. После того, как управляющая организация устранит замечания, будет проведен повторный осмотр выполненных работ.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2018 году в городском округе планируется отремонтировать 1260 подъездов в многоквартирных домах по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд».

Программа «Мой подъезд» стартовала в регионе в начале 2017 года. Чтобы принять участие в ней жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, после чего подъезд проинспектируют, подготовят смету и после согласования с собственниками начнется ремонт.

Ранее сообщалось, что Балашиха вошла в десятку лучших городов в Московской области по созданным условиям для предпринимательства по итогам I квартала 2018 года.