Котельную в микрорайоне Купавна Балашихи отремонтируют к отопительному сезону

Котельную в микрорайоне Купавна Балашихи планируют отремонтировать к началу отопительного сезона. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

До начала отопительного сезона мы планируем произвести ремонт котельной в микрорайоне Купавна, которая обеспечивает теплом практически весь микрорайон. Ранее в зимний период котельную приходилось периодически останавливать, чтобы заварить старые трубы,

из-за чего жители Купавны оставались без отопления. В новом отопительном сезоне такой проблемы не будет

Он добавил, что в котельной полностью поменяют экранные трубы. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла в жилые дома в микрорайоне Купавна. Сергей Юров рассказал, что также планируется модернизация двух котельных в микрорайоне Заря.

В Заре планируем модернизировать две котельные — № 25 и № 27. На это уже выделено около 50 миллионов рублей. В микрорайоне Северный запланировали строительство новой газовой котельной на 20 мегаватт. На это планируем потратить еще около 15 миллионов рублей

— Сергей Юров, глава Балашихи.

Юров отметил, что в 2017 году в микрорайоне Северный была отремонтирована котельная № 55.

Также в 2018 году в микрорайонах Заря и Северный планируется комплексно благоустроить четыре дворовые территории, по две в каждом микрорайоне. Помимо этого, семь многоквартирных домов в Заре и шесть в Северном попали в программу капитального ремонта 2018 года.