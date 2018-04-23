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Котельную в микрорайоне Купавна Балашихи отремонтируют к отопительному сезону
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Котельную в микрорайоне Купавна Балашихи отремонтируют к отопительному сезону 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Котельную в микрорайоне Купавна Балашихи планируют отремонтировать к началу отопительного сезона. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
До начала отопительного сезона мы планируем произвести ремонт котельной в микрорайоне Купавна, которая обеспечивает теплом практически весь микрорайон. Ранее в зимний период котельную приходилось периодически останавливать, чтобы заварить старые трубы,
из-за  чего жители Купавны оставались без отопления. В новом отопительном сезоне такой проблемы не будет
Сергей Юров, глава Балашихи.
Он добавил, что в котельной полностью поменяют экранные трубы. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла в жилые дома в микрорайоне Купавна. Сергей Юров рассказал, что также планируется модернизация двух котельных в микрорайоне Заря.
В Заре планируем модернизировать две котельные — № 25 и № 27. На это уже выделено около 50 миллионов рублей. В микрорайоне Северный запланировали строительство новой газовой котельной на 20 мегаватт. На это планируем потратить еще около 15 миллионов рублей
— Сергей Юров, глава Балашихи.
Юров отметил, что в 2017 году в микрорайоне Северный была отремонтирована котельная № 55.
Также в 2018 году в микрорайонах Заря и Северный планируется комплексно благоустроить четыре дворовые территории, по две в каждом микрорайоне. Помимо этого, семь многоквартирных домов в Заре и шесть в Северном попали в программу капитального ремонта 2018 года.
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