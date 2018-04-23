Инвалидам и участникам ВОВ дадут бесплатные проездные в Петрозаводске

Именные билеты можно будет получить с 1 марта в социальном центре «Истоки»

В соответствии с договоренностью, достигнутой Администрацией города с транспортными компаниями, бесплатный проезд в петрозаводских маршрутках предоставлен инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, имеющим льготы в соответствии со статьей 15 Федерального закона «О ветеранах». об этом сообщет пресс-служба мэрии Петрозаводска . На данный момент выдано 25 льготных проездных.

Проездные билеты будут действительны до конца года. Комплексный центр социального обслуживания населения «Истоки» расположен по адресу: улица Лизы Чайкиной, 9.

Телефон для справок — 76-95-46.