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Инвалидам и участникам ВОВ дадут бесплатные проездные в Петрозаводске
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Инвалидам и участникам ВОВ дадут бесплатные проездные в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Именные билеты можно будет получить с 1 марта в социальном центре «Истоки»
В соответствии с договоренностью, достигнутой Администрацией города с транспортными компаниями, бесплатный проезд в петрозаводских маршрутках предоставлен инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, имеющим льготы в соответствии со статьей 15 Федерального закона «О ветеранах». об этом сообщет пресс-служба мэрии Петрозаводска. На данный момент выдано 25 льготных проездных.
Проездные билеты будут действительны до конца года. Комплексный центр социального обслуживания населения «Истоки» расположен по адресу: улица Лизы Чайкиной, 9.
Телефон для справок — 76-95-46.
По материалам: ptzgovorit.ru
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