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В связи с празднованием 9 мая в Краснодаре ограничат движение транспорта
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В связи с празднованием 9 мая в Краснодаре ограничат движение транспорта 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Ограничение введут временно на отдельных участках улиц в районе Театральной площади кубанской столицы, где 9 мая пройдут войска Краснодарского гарнизона и состоится праздничный концерт.
«В преддверии Дня Победы — 3,4, 5, 7 и 8 мая — это связано с проведением репетиций, установкой трибун, оборудования и другими организационными мероприятиями, а собственно 9 мая — с прохождением войск Краснодарского гарнизона по Театральной площади и вечернего концерта», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Движение транспорта в преддверии Дня Победы будет временно закрыто по следующей схеме, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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