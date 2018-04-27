В связи с празднованием 9 мая в Краснодаре ограничат движение транспорта

Ограничение введут временно на отдельных участках улиц в районе Театральной площади кубанской столицы, где 9 мая пройдут войска Краснодарского гарнизона и состоится праздничный концерт. «В преддверии Дня Победы — 3,4, 5, 7 и 8 мая — это связано с проведением репетиций, установкой трибун, оборудования и другими организационными мероприятиями, а собственно 9 мая — с прохождением войск Краснодарского гарнизона по Театральной площади и вечернего концерта», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов Движение транспорта в преддверии Дня Победы будет временно закрыто по следующей схеме, сообщает пресс-служба администрации Краснодара