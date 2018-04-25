В Краснодаре 1200 человек обеспечат порядок на первомайские праздники

На патрулирование улиц и охрану объектов выйдут 800 полицейских, 300 казаков-дружинников и 100 сотрудников Росгвардии

1200 человек обеспечат порядок на первомайские праздники в Краснодаре

С 29 апреля по 9 мая полиция города переходит на усиленный режим несения службы. Особое внимание будет уделено охране воинских мемориалов и захоронений. В городском управлении МВД созданы несколько специальных следственно-оперативных групп.

«Традиционно в период майских праздников состоится множество массовых мероприятий в городских парках и скверах, пройдёт первомайское праздничное шествие. Во всех общественных мероприятиях примут участие десятки тысяч горожан и гостей столицы Кубани, поэтому безопасность должна быть обеспечена на самом высоком уровне. Особенно в местах с массовым пребыванием людей. Все запланированные праздничные мероприятия надо провести организованно, без происшествий», — сказал мэр города Евгений Первышов

Он также поручил дополнительно проверить работоспособность камер видеонаблюдения в городском общественном транспорте, на основных городских магистралях, на улицах, в торговых центрах, вокзалах и аэропортах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.