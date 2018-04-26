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Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО снизилась в 2017 году на 24,9% — до 714,3 млрд рублей
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Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО снизилась в 2017 году на 24,9% — до 714,3 млрд рублей 

Rambler News Service 17 минут назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась в 2017 году на 24,9% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 714,302 млрд рублей, говорится в отчете компании.
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