«Нафтогаз» предупредил о росте конфликта с Россией при отмене транзита газа

Это, в свою очередь, повлечет геополитические последствия, уверен топ-менеджер. «Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», — отметил он.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев 24 апреля сообщил, что контракт с Украиной после 2019 г. не будет продлен ни при каких обстоятельствах. В то же время это не означает, что транзит газа будет прекращен, уточнял топ-менеджер «Газпрома».

Он пояснял, что российская компания ждет от Украины предложений по транзиту газа после 2019 г., в том числе касающихся экономических условий транзита.