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«Нафтогаз» предупредил о росте конфликта с Россией при отмене транзита газа
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«Нафтогаз» предупредил о росте конфликта с Россией при отмене транзита газа 

Ведомости 19 минут назад
Фото: Ведомости
Прекращение транзита газа через территорию Украины увеличит вероятность масштабного конфликта с Россией. Об этом заявил главный коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «112 Украина».
Это, в свою очередь, повлечет геополитические последствия, уверен топ-менеджер. «Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», — отметил он.
Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев 24 апреля сообщил, что контракт с Украиной после 2019 г. не будет продлен ни при каких обстоятельствах. В то же время это не означает, что транзит газа будет прекращен, уточнял топ-менеджер «Газпрома».
Он пояснял, что российская компания ждет от Украины предложений по транзиту газа после 2019 г., в том числе касающихся экономических условий транзита.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что холдинг готов обсудить с «Нафтогазом Украины» транзит после окончания действующего контракта. Он уточнял, что «Газпром» готов сохранить транзит через территорию Украины в объеме 10-15 млрд куб. м газа в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.
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