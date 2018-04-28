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Внештатники Госадмтехнадзора проследят за чистотой и порядком в Подмосковье в праздники
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Внештатники Госадмтехнадзора проследят за чистотой и порядком в Подмосковье в праздники 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Внештатные инспекторы Госадмтехнадзора Московской области будут следить за соблюдением чистоты и порядка в местах отдыха на территории Подмосковья во время майских праздников, а административные комиссии в эти дни проведут ряд профилактических мероприятий, сообщила в субботу руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.
По ее словам, многие жители Москвы и Подмосковья в майские праздники проведут один или несколько дней на природе. Также в эти дни в Московской области значительно увеличится как количество дачников, так и просто отдыхающих.
«В связи с этим мы задействуем на праздничные дни наших внештатных инспекторов для мониторинга ситуации в местах массового отдыха граждан. Внештатники-активисты проследят, чтобы отдыхающие не разводили в неустановленных местах костры, не сжигали траву и не оставляли после себя бытовой мусор», — сказала руководитель областного Госадмтехнадзора.
Витушева отметила, что в подобных мероприятиях по всему региону задействуют свыше 200 внештатных инспекторов. Все выявленные нарушения они будут фиксировать, а материалы, в зависимости от того, кем является нарушитель, будут направлены на рассмотрение либо в территориальные отделы Госадмтехнадзора, либо в муниципальные административные комиссии.
«Кроме того, в адрес административных комиссий нами также направлено указание о проведении в майские праздники профилактических мероприятий на территории частного сектора, СНТ и в местах отдыха граждан для выявления и пресечения замусоривания территории и разведения костров», — добавила руководитель подмосковного Госадмтехнадзора.
Она напомнила, что в соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 мая на территории региона вводится особый противопожарный режим.
«В связи с этим в рамках своей компетенции Госадмтехнадзор усилит мониторинг за пожарной активностью, выявляя и пресекая факты нарушения режима», — подчеркнула Витушева.
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