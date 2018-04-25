Куда поехать на майские праздники‑2018 в Подмосковье: 6 необычных мест

Обозреватель РИАМО нашла места с изюминкой для любителей активного отдыха и узнала, куда можно поехать на майские праздники в Московской области

Арт-усадьба «Веретьево» в Талдомском районе

Здесь можно не просто отдохнуть и порыбачить, но и окунуться в атмосферу прошлого. Необычные стилевые решения, в которых оформлены апартаменты, полностью отвечают заданной тематике. Каждый интерьер выполнен дизайнером и продуман до мелочей. Таежный домик с русской печью и деревянной мебелью порадует любителей тишины и уединения, домики в форме шалашей идеально подойдут для семей с детьми, а дом вожатых представляет собой настоящее произведение дизайнерского искусства. На территории имеются открытые и закрытые террасы, мангал. Можно заняться рыбалкой, покататься на велосипеде и лодке. Любители подвижных активностей и экстрима оценят возможность поиграть в пейнтбол и пострелять в тире.

Где: Московская область, Талдомский район, д. Веретьево.

Телефон: +7 (916) 956–28–82 Сколько стоит: проживание — от 900 до 4500 рублей в сутки, аренда велосипеда — 300 рублей за 4 часа, 500 рублей на день; катание на лодке — 500 рублей за 4 часа; пейнтбол — 1500 рублей с человека; тир — 100 рублей за 10 выстрелов.

Это место понравится охотникам и просто любителям отдыха на природе. Здесь можно поупражняться в стрельбе из разных видов оружия, заняться спортом и поиграть в спортивные игры. Приезжать лучше семьей или компанией. На территории расположено несколько гостиниц, самая привлекательная из которых Fox Inn. Апартаменты расположены на берегу живописного водоема и имеют двухуровневую планировку, что идеально подходит для семейного отдыха: можно порыбачить, пожарить шашлык, насладиться сауной и баней. Желающие пострелять могут взять инструктора.

Где: Московская область, Дмитровский район, с. Игнатово

Сколько стоит: апартаменты в Fox Inn — от 8000 рублей в сутки с человека; номер в гостинице «Бумеранг» — от 10 000 рублей в сутки; двухместный номер в гостинице «Спорт» — 3500 рублей в сутки, комната на двоих с дополнительным местом — 5000 рублей; стрельба и рыбалка оплачиваются отдельно.

База отдыха «Ихтиолог» в Лотошинском районе

Это популярное место рыбалки в Подмосковье. По берегу водоема обустроены места для рыбалки и отдыха, рассчитанные на компанию до десяти человек и выполненные из натуральных материалов: дерева и камня. Украшением беседок является камин-мангал ручной работы, в котором получаются очень вкусные шашлыки. Возле каждого рыболовного места предусмотрена благоустроенная стоянка для личного транспорта. На территории имеются гостиницы, где можно переночевать. Для детей работает прокат велосипедов, детская площадка и мини-зоопарк.

Где: Московская область, Лотошинский район, д. Кушелово, ул. Большая.

Телефон: +7 (499) 398−17−55, +7 (929) 638−96−30 Сколько стоит: аренда удочки, донки, спиннинга — 400 рублей, садка — 200 рублей, подсачка — 200 рублей, стула — 300 рублей; прокат велосипедов — от 400 до 600 рублей в час; аренда зоны рыбалки — от 2000 рублей в сутки; аренда апартаментов — от 7000 рублей за шестиместный дом.

Сказочный экопарк в Домодедове

Экологический парк «Пространство детской мечты» — это сказочный рай не только для детей, но и для впечатлительных взрослых! На его территории расположен Музей сказок и Музей башмака, которые понравятся детям, а взрослые оценят необычные интерьеры отелей, расположенных на территории экопарка — арт-отель «Улетный город» и «Замок снов», а также банная резиденция.

Где: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, 44-й км Каширского шоссе, вл. «Дачник».

Телефоны: 8 (925) 569−05−10, 8 (925) 569−05−10 (с 8:00 до 21:00)

Сколько стоит: вход на территорию бесплатный, стоимость посещения музея — 100 рублей для ребенка, 150 рублей — для взрослого; проживание в отелях — от 2500 до 10 000 рублей в сутки.

Рыболовная база с юртами под Коломной

Особенность базы «Баскак» в том, что здесь можно не только порыбачить, но и представить себя жителем севера — арендовать юрту, оснащенную электричеством, барной стойкой, гриль-камином. Такая юрта вмещает до 40 человек. Отдыхающие могут воспользоваться трехсекционной деревянной баней, которая включает раздевалку, помывочную и парилку. Для любителей природы предусмотрена зона кемпинга, где можно поставить палатку. В стоимость входит пользование инфраструктурой базы, парковка, туалеты, умывальники, электричество в местах для зарядки телефонов.

Где: Московская область, Коломенский городской округ, д. Мячково

Сколько стоит: аренда юрты — 2000 рублей за час, палатки — 500 рублей; баня-бочка — 1000 рублей за 2 часа; аренда спального мешка — 200 рублей, туристического матраса — 100 рублей.

Мини-отель с пони в Подольском районе

Изюминкой мини-отеля «Костин двор» являются миниатюрные лошади, которые не оставят равнодушным ни ребенка, ни взрослого. На конюшне живут лошади породы аппалуза, а также шетлендские пони, известные своим спокойным нравом и любовью к детям. Малышей катают на лошадках, высота которых всего 80 сантиметров. Дети могут не только погладить и покормить животных, но и научиться ездить верхом. Уроки верховой езды дают малышам в возрасте от года и весом до 35 килограммов. На территории комплекса есть отель, в котором можно остаться на ночь, а пообедать в местном кафе. Где: Московская область, г.о. Подольск, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино, д. 156. Телефон: +7 (499) 398-17-55Сколько стоит: аренда беседок для барбекю до 10 человек − 500 рублей за час, до 30 человек − 1000 рублей за час; урок верховой езды (30 минут) − 700 рублей; катание на лошадях — 200 рублей; экскурсия по конюшне − 200 рублей с человека; рыбалка (включая улов) — от 50 до 100 рублей в час.