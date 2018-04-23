В Совфеде предложили США использовать российское космическое оборудование

Ранее США предложили России использовать для выхода в открытый космос скафандры американского производства вместо российских «Орланов».

"Я думаю, что это они должны стремиться выходить в космос в наших скафандрах", — сказал Цеков РИА Новости в понедельник.

По его словам, что касается безопасности — «российская продукция зарекомендовала себя лучше, у США было больше аварий и гибели людей».

Парламентарий подчеркнул, что хотя в 90-е годы в России был спад в развитии космической отрасли, сейчас РФ успешно реализует различные проекты. Он также напомнил, что в Крыму , в Евпатории находился центр управления полетами.

"Пользоваться их скафандрами? Не знаю, я бы не стал. Пусть с нас пример берут", — заключил политик.