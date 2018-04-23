Скончался один из старейших преподавателей КФУ

Один из старейших преподавателей Казанского федерального университета Джавид Галимович Акчурин скончался 23 апреля, сообщает пресс-служба КФУ.

Преподаватель факультета журналистики ушел из жизни после продолжительной болезни. Панихида пройдет 24 апреля в 10.00 по адресу: ул. Аделя Кутуя, 54.

Справка

агентством фотохроники ТАСС. Джавид Акчурин родился 8 марта 1930 года. Сначала он работал на Куйбышевской студии кинохроники в качестве помощника кинооператора. Затем трудился фотокорреспондентом в газетах «Советская Татария» и «Социалистик Татарстан », объехал всю республику, активно сотрудничал с «Известиями»

В университете он преподавал с 1966 до 2012 года. Он стал первым не только в Татарстане, но и во всем Поволжье кандидатом наук, защитившим диссертацию по фотожурналистике. Популярная книга Джавида Акчурина «В помощь кинофотолюбителю» выдержала три издания. До ухода из КФУ автор издал многолетний труд — учебное пособие «Основы современной фотожурналистики».