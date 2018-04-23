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Россельхознадзор разрешил поставки томатов с пяти турецких предприятий
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Россельхознадзор разрешил поставки томатов с пяти турецких предприятий 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Россельхознадзор разрешил с 24 апреля ввоз в Россию томатов с пяти турецких предприятий, говорится в сообщении службы. Решение было принято по итогам визита делегации федеральной службы в Турцию.
Ранее ведомство дало разрешение на ввоз томатов с 15 предприятий Турции. Таким образом, общее количество турецких производителей, которым одобрены поставки томатов в Россию, с 24 апреля достигнет 20.
Россия в 2016 году ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции, включая томаты. Такие меры Россия предприняла после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. С 1 ноября 2017 года Россия частично разрешила ввоз томатов из Турции.
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