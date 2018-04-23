Россельхознадзор разрешил поставки томатов с пяти турецких предприятий

Россельхознадзор разрешил с 24 апреля ввоз в Россию томатов с пяти турецких предприятий, говорится в сообщении службы. Решение было принято по итогам визита делегации федеральной службы в Турцию

Ранее ведомство дало разрешение на ввоз томатов с 15 предприятий Турции. Таким образом, общее количество турецких производителей, которым одобрены поставки томатов в Россию, с 24 апреля достигнет 20.

Россия в 2016 году ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции, включая томаты. Такие меры Россия предприняла после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. С 1 ноября 2017 года Россия частично разрешила ввоз томатов из Турции.