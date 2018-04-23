На производствах появятся общежития для заключённых

Тем, кто совершил преступления лёгкой и средней тяжести, проще станет трудоустраиваться на гражданские предприятия, а вычеты из их зарплат в госбюджет станут меньше. Соответствующие инициативы сенаторов могут быть рассмотрены до конца весенней сессии.

«Гражданка» дисциплинирует

В Госдуме ждёт рассмотрения в первом чтении законопроект, который касается более широкого использования труда заключённых на «гражданке» и в рамках колоний-поселений. Как рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» автор инициативы, сенатор Дмитрий Шатохин, поправки предполагают, что для осуждённых будут создаваться спецобщежития около предприятий. Там будут жить те заключённые, которые трудятся на данных заводах.

left52процентасоставляет доля госзаказа в общем объёме продукции, производимой заключёнными в России.

Парламентарий пояснил, что такие общежития — это не аналоги исправительных центров, где проживают люди, приговорённые судом к принудительным работам, не «тюрьма на выезде». Там будут обеспечены нормальные бытовые условия, сопоставимые с теми, в которых живут приезжие работники.

Шатохин напомнил, что в 2013 году в Республике Коми решили начать эксперимент по использованию труда заключённых на гражданских предприятиях — люди стали проживать в общежитии одной из организаций региона. Как рассказали в региональном управлении ФСИН России по Республике Коми, это дало впечатляющие результаты — ни одного побега, заключённые проявили себя крайне дисциплинированными работниками. Из более чем 800 человек, которые прошли через эксперимент, 200 получили УДО, а 39 человек продолжило работу на предприятии и после окончания тюремного срока. Стимулы быть покладистыми весомые — и это не только понимание того, что нарушение режима труда и отдыха вернёт на «нары». Средняя зарплата на предприятии — 15 тысяч рублей, но заключённые могут зарабатывать и по 30 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: по данным ФСИН, в прошлом году один заключённый в России в среднем ежемесячно зарабатывал чуть больше 3800 рублей.

Ещё одна новелла законопроекта, разработка которого в Совете Федерации началась в прошлом году, — заключённые смогут устраиваться на гражданские предприятия не только на территории муниципалитета, на котором стоит тюрьма, как этой предусмотрено в законодательстве сейча, а на любом предприятии региона, в котором располагается исправительная колония. «Сейчас у нас есть положительное заключение Правительства, 12 марта мы внесли наш законопроект в Госдуму и рассчитываем, что в первом чтении он будет рассмотрен в мае», — сообщил Дмитрий Шатохин.

Между тем воспользоваться правом проживания в «спецобщагах» смогут не более семи процентов общего количества заключённых — это около 34 тысяч человек. Как пояснил начальник управления по воспитательной, социальной и психологической работе ФСИН России Александр Матвеенко, речь идёт о тех, кому определено отбывать наказание в колонии-поселении. Это осуждённые за преступления небольшой и средней тяжести, за преступления по неосторожности. Изменения коснуться и тех, кто зарекомендовал себя положительно в ходе отбывания срока наказания. При этом такие люди, работающие на «гражданке», имеют ряд весомых послаблений — нет лимита на свидания, есть право на ношение наличных денег и даже возможность переезда семьи и проживания вместе с ней.

«Надо сказать, что гражданские предприятия, которые имеют возможность трудоустраивать заключённых, находятся не только в Коми, — сообщил Александр Матвеенко. — Мы считаем такую практику полезной и полностью поддерживаем».

Бизнес готов открывать цеха на зонах

Есть и другие предложения законодателей, связаны они с заинтересованностью малого и среднего бизнеса в использовании заключённых как работников на своих производствах. Глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов вместе с предпринимателями на днях посетил ИК №5 под Санкт-Петербургом. В ней 900 человек из 1500 осуждённых ежедневно находятся на рабочих местах. Выяснилось, что бизнесмены готовы открывать собственные цеха на территории тюремных зон при условии, что на них будут работать «сидельцы». Выгода здесь обоюдная: бизнес получает развитие и более дешёвую, нежели на воле, рабочую силу, для отбывающих наказание это возможность получать стабильный доход.

Как рассказал врио начальника главы управления организации исполнения наказаний и трудовой адаптации осуждённых ФСИН России Александр Кузьмин, в 2017 году к труду были привлечены 180 тысяч заключённых, хотя подлежит трудоустройству 400 тысяч осуждённых. И низкая средняя зарплата определяется в том числе и тем что резервы тюремной рабочей силы не используются в полной мере. Доля госзаказа на производимую заключёнными продукцию чуть более 50 процентов. «Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы развивать все возможные формы сотрудничества с бизнесом», — заявил Александр Кузьмин.

Сейчас у нас есть положительное заключение Правительства, 12 марта мы внесли наш законопроект в Госдуму и рассчитываем, что в первом чтении он будет рассмотрен в мае.

А Андрей Кутепов сообщил: сейчас он вносит в Госдуму законопроект, который снижает процент отчислений в госбюджет от зарплат, которые получают заключённые, занятые на производстве. Сейчас для мужчин они составляют 75 процентов, для женщин — 50 процентов. «Мы предлагаем снизить и тот, и другой показатель на 25 процентов. Соответственно, у женщин-заключённых будет удерживаться четверть зарплаты, у осуждённых мужчин — половина», — сообщил сенатор в пресс-центре «Парламентской газеты».

Прокурорская проверка на справедливость

В Генпрокуратуре уже заявили, что законопроекты Совета Федерации получат заключение в самые короткие сроки. Судя по настрою прокуроров, они будут положительные. Так, в отношении инициативы сенатора Дмитрия Шатохина это, скорее всего, случится в течение ближайшей недели — об этом сказала прокурор правового управления ГП России Наталья Ярош. Она подтвердила, что законопроект концептуально поддерживается, но будет оцениваться с точки зрения справедливости: соблюдаются ли равные права и условия для «поселенцев», о которых говорится в новом законопроекте, и для тех, кто распределяется на принудительные работы через исправительные центры.

Мы заинтересованы в том, чтобы развивать все возможные формы сотрудничества с бизнесом.

Стоит отметит, что практика использования труда заключённых активно используется и за рубежом. Например, в США, на которые приходится 25 процентов всех осуждённых в мире, это практикуют в таких компаниях-гигантах, как Microsoft и Hewlett Packard.

Кстати, сегодня общее число заключённых в России менее 500 тысяч. По данным ФСИН, это рекордно низкое количество заключённых в масштабах страны. И число их продолжает снижаться, как и количество преступлений, совершаемых повторно.