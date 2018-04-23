«Транснефть» отказалась от предложения «Суммы» закрыть сделку по НМТП

"На прошлой неделе полномочный представитель «Суммы», обладающий всеми полномочиями и участвовавший в переговорах, обратился к нам с предложением закрыть эту сделку. При этом было сказано, что ввиду сложившихся обстоятельств они готовы рассмотреть некоторый дисконт к той цене, которая была заявлена. В качестве дополнительного аргумента этот представитель сказал, что к ним с аналогичным предложением уже обращалась "Роснефть" , — рассказал Демин.

По его словам, «это не было письменным предложением». «Мы сказали, что не будем заключать сделку в нынешней ситуации, потому что непонятны обстоятельства, в которых она будет заключаться», — отметил представитель «Транснефти», добавив, что об этом обращении компания проинформировала следствие.