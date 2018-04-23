На время ЧМ аэропортам предложили ограничить поставки топлива в цистернах

Минэнерго, РЖД, «Транснефть» и нефтяные компании рассматривают изменения маршрутов доставки керосина в аэропорты Московского авиаузла на время Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, сообщили РБК три источника, близкие к сторонам, участвующим в обсуждении. По их словам, предлагается ограничить поставки топлива в цистернах, чтобы оно в основном поставлялось только по нефтепродуктопроводу. ​

Один собеседник РБК сказал, что вопрос ограничения связан с тем, что наличие цистерн с керосином на путях в Москве «является нежелательным» с точки зрения безопасности во время проведения мирового турнира, когда в город приедет много туристов. По оценкам Минтранса , в Россию во время чемпионата прибудет от 3 до 5 млн туристов. Дело в не в безопасности, а в том, чтобы грузовые перевозки не помешали пассажирским, утверждает другой источник: ​на время чемпионата РЖД запускает дополнительно 728 составов, общей вместимостью 440 тыс. пассажиров.

Уже состоялось несколько совещаний по этой теме, но окончательного решения не принято, говорит один из собеседников. «В связи с тем, что во время Чемпионата мира по футболу будет повышенное движение пассажирских перевозок надо сделать так, чтобы это не сказалось на поставках керосина в аэропорты Московского авиаузла», — заявил РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша , который также принимал участие в этих совещаниях. Изменение маршрутов не скажется на цене топлива, потому что не ожидается дефицита, добавил он. «Это небольшая техническая проблема, нужно скоординировать РЖД и „Транснефть“, — добавляет источник в Минэнерго. По его словам, совещание в Минэнерго состоится во вторник, 24 апреля.

Домодедово и Керосин поставляется в аэропорты Московского авиаузла — Шереметьево Внуково — по железной дороге и по Московскому кольцевому нефтепродуктопроводу, которым управляет „дочка“ Транснефти — »Транснефтепродукт» . По данным «Транснефти», объемы поставок авиационного керосина в эти три аэропорта по трубопроводам составляют около 1,8 млн т в год (150 тыс.т в месяц). Примерно такой же объем поставляется по железной дороге, добавляет источник, близкий к одной из сторон обсуждения. Таким образом, перераспределение может коснуться 150 тыс.т керосина (футбольные игры будут идти месяц).

Сейчас 90-95% всех поставок в Шереметьево идет по трубе, во Внуково — примерно 50% (еще 50% по железной дороге), а в Домодедово по трубопроводу поступает лишь 20% топлива, в то время как до 80% поставляется по железной дороге. Проблему можно решить следующим образом, говорит один из собеседников РБК: «Транснефть» будет принимать железнодорожные цистерны с керосином на станции Шилово ( Рязанская область ), где есть железнодорожная сливная эстакада, и оттуда по трубе доставлять керосин московским аэропортам. Но «Транснефть» должна будет самостоятельно договориться с поставщиками, предупреждает источник в РЖД. «С коммерческой точки зрения, РЖД в данном случае нет разницы куда везти цистерны: не будет ни потерь, ни дополнительных доходов», — сказал он.

Представитель Шереметьево сказал РБК, что вопрос поставок керосина — зона компетенции независимых операторов топливно-заправочных комплексов (ТЗК). Домодедово еще не получал официального уведомления об ограничениях поставки топлива по железной дороге в период ЧМ, сообщил РБК его представитель. Представитель Внуково пока не ответил на запрос РБК.