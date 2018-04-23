В Запорожье ликвидировали подпольный НПЗ

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Запорожской области.

Запорожская налоговая полиция остановила работу незаконного производства топливно-смазочных материалов, которое организовала одна из местных компаний.

В полиции установили, что одна из нефтяных компаний организовала незаконное производство топлива и смазочных материалов путем смешивания некачественных нефтепродуктов и веществ, которые создают химический состав смесей, похожий на бензины марок А-92, А-95 и дизтоплива.

Продукцию сбывали на территории Запорожья и области через сеть АЗС, подконтрольных компании-фигуранту.

По результатам обыска полиция изъяла 165,5 тысяч литров топливно-смазочных материалов общей стоимостью 5 млн грн. Также налоговая изъяла автомобиль, смеси для улучшения качества топлива, компьютерную технику, черновые записи и документацию.