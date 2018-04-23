Главный архитектор Москвы награжден в США за акварель с парком «Зарядье»

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Акварель главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова «Строительство здания Филармонии» отмечена жюри международного конкурса «Архитектура в Перспективе». Об этом говорится в сообщении Москомархитектуры.

"Работа Сергея Кузнецова победила в одной из одиннадцати номинаций конкурса — «Наблюдения», — говорится в сообщении столичного ведомства. В этой номинации представлены традиционные ручные рисунки — пленэрные эскизы, зарисовки архитектурных деталей, зданий, топографические иллюстрации, уточняется в релизе.

На акварели изображен процесс строительства концертного зала филармонии в парке «Зарядье», поясняется в релизе Москомархитектуры. Открытие филармонии запланировано на лето 2018 года, указывает ведомство.

Международный конкурс Американского сообщества архитектурных иллюстраторов «Архитектура в Перспективе» (AIP) — один из самых больших профильных конкурсов мира, существующий с 1986 года, указывается в сообщении.

Ранее парк «Зарядье» получил премию международного портала ArchDaily как лучший проект в категории «Общественная архитектура», сообщал ТАСС.