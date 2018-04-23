С ОМОНом и полицией: у «Таганского ряда» сносят 157 метров киосков

Екатеринбурге у «Таганского ряда» вдоль переулка Теплоходный сносят ряд киосков. Как сообщают очевидцы, работы идут сегодня с 10 утра. Сейчас на месте убранного торгового ряда остались мусор и деревянные поддоны.

— Сносят рынок уличной торговли. Киоски увозят с помощью эвакуаторов. Рядом дежурят ОМОН и полиция, хотя никакого насилия в ходе сноса не было, — рассказал Е1.RU очевидец.