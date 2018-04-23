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С ОМОНом и полицией: у «Таганского ряда» сносят 157 метров киосков
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С ОМОНом и полицией: у «Таганского ряда» сносят 157 метров киосков 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге у «Таганского ряда» вдоль переулка Теплоходный сносят ряд киосков. Как сообщают очевидцы, работы идут сегодня с 10 утра. Сейчас на месте убранного торгового ряда остались мусор и деревянные поддоны.
— Сносят рынок уличной торговли. Киоски увозят с помощью эвакуаторов. Рядом дежурят ОМОН и полиция, хотя никакого насилия в ходе сноса не было, — рассказал Е1.RU очевидец.
157-метровый ряд киосков приговорили к демонтажу, признав самовольными постройками. Соответствующее постановление подписал в феврале 2018 года глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Снос должна была организовать администрация Железнодорожного района.
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