ОНФ призвал глав регионов подключиться к подготовке акций ко Дню Победы

Общероссийский народный фронт направил главам всех регионов письма с просьбой активно подключиться к подготовке мероприятий Движения в рамках Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

Отмечается, что представители Народного фронта ежегодно проводят акцию «Урок Победы — Бессмертный полк», реализуют проект «Имя Героя — школе», а также осуществляют мониторинг функционирования мемориалов «Вечный огонь».

«В связи с этим руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов попросил глав субъектов оказать содействие в поддержке этих мероприятий в образовательных учреждениях в период с 23 апреля по 13 мая», — говорится в сообщении.

Анисимов отметил, что в рамках акции «Урок Победы — Бессмертный полк» школьники рассказывают одноклассникам о своих родственниках — участниках ВОВ, тружениках тыла и их подвигах, приносят в класс награды и фотографии.

Глава Исполкома указал, что в этом году ОНФ предлагает распространить формат данного урока на вузы, чтобы студенты приняли в нём участие.

«Рассчитываем на то, что власти регионов окажут нам помощь в подборе площадок для этого. Также в рамках акции «Урок Победы — Бессмертный полк» школьникам будет предложено подготовить аудио— и видеоролики с рассказами о своих доблестных воевавших против фашизма родственниках», — приводит пресс-служба слова Анисимова.

По его словам, ОНФ просит руководителей субъектов разместить их в качестве заставок на региональных и местных теле— и радиоканалах.