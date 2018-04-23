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В Ленинградской области распределили субсидии на водоснабжение
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В Ленинградской области распределили субсидии на водоснабжение 

Ivyborg.ru 1 час назад
Муниципальным образованиям Ленинградской области распределили субсидии на обеспечениея безаварийной работы систем водоснабжения и водоотведения. Постановление правительства региона подписал сегодня Александр Дрозденко.
Всего из областного бюджета выделено 357,1 млн рублей. Наибольший объем средств получит Приозерский район (106,8 млн рублей) — на капитальный ремонт сетей водопровода в дер. Светлое, ремонт участка водопровода в пос. Сосново, замену технологического оборудования на объектах водоотведения в пос. Суходолье и другие работы.
Лужский район направит на обновление сетей водоснабжения в пос. Скреблово и городе Луге, ремонт участка сетей холодного водоснабжения в пос. Мшинская и другие объекты 45,1 млн рублей.
Ремонт участков водопровода в деревне Русско-Высоцкое, сети водопровода деревни Яльгелово, систем водоснабжения деревень Глухово и Витино в Ломоносовском районе обойдет в 38,1 млн рублей.
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