В Ленинградской области распределили субсидии на водоснабжение

Муниципальным образованиям Ленинградской области распределили субсидии на обеспечениея безаварийной работы систем водоснабжения и водоотведения. Постановление правительства региона подписал сегодня Александр Дрозденко

Всего из областного бюджета выделено 357,1 млн рублей. Наибольший объем средств получит Приозерский район (106,8 млн рублей) — на капитальный ремонт сетей водопровода в дер. Светлое, ремонт участка водопровода в пос. Сосново, замену технологического оборудования на объектах водоотведения в пос. Суходолье и другие работы.

Лужский район направит на обновление сетей водоснабжения в пос. Скреблово и городе Луге , ремонт участка сетей холодного водоснабжения в пос. Мшинская и другие объекты 45,1 млн рублей.

Ремонт участков водопровода в деревне Русско-Высоцкое, сети водопровода деревни Яльгелово, систем водоснабжения деревень Глухово и Витино в Ломоносовском районе обойдет в 38,1 млн рублей.