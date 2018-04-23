Вадим Кстенин: «Шансы на строительство воронежского метро выросли» 

Японская компания Marubeni уже в мае оценит перспективы легкорельсового транспорта. Шансы воронежского метро быть построенным растут, отметил мэр Вадим Кстенин на планерке в администрации города в понедельник, 23 апреля. В мае перспективы воронежского метрополитена оценят японские специалисты. Сотрудники компании Marubeni приедут в Воронеж, изучат проект строительства легкорельсового транспорта и дадут необходимые рекомендации, рассказал мэр. После этого городские власти обратятся в Минтранс с запросом о финансировании строительства. По словам Вадима Кстенина, чтобы упросить процедуру разработки и финансирования проекта метро, во время визита российской делегации в Японию было принято решение об объединении усилий комиссий по формированию комфортной городской среды и по транспорту. Интерес к проекту воронежского метрополитена проявила компания Marubeni — одна из пяти крупнейших в Японии. — Министр транспорта России Максим Соколов встречался с представителями компании и рекомендовал Воронеж с точки зрения возможности применения различных вариантов государственно-частного партнерства при реализации проектов строительства легкорельсового транспорта, — рассказал Вадим Кстенин. — После майских праздников представители Marubeni приедут в Воронеж, серьезным образом будут изучать проект, дадут необходимые рекомендации. Наши шансы построить в Воронеже метро возрастают, думаю, что итогом переговоров будет некое предложение о государственно-частном партнерстве, и тогда будем выходить на федеральный уровень с вопросом о финансировании проекта. О предварительных переговорах с компанией Marubeni рассказал министр транспорта Максим Соколов во вторник, 17 апреля. Он пояснил, что строительство инфраструктуры для легкорельсового транспорта в Воронеже компания рассматривает наряду с возможностью участия в развитии портов, аэропортов и наземного транспорта на территории ряда других регионов России, преимущественно на Дальнем Востоке. Формат участия японских инвесторов в реализации российских проектов, финансирование и участие в схемах поставки оборудования пока обсуждается. Ранее наиболее вероятным партнером для строительства воронежского метрополитена называлась компания Nikken Sekkei. Договоренность о том, ее специалистов привлекут к разработке проекта развития в Воронеже легкорельсового транспорта, была достигнута в конце ноября 2017 года на встрече в Москве сопредседателей российско-японской группы по выработке стандартов комфортной городской среды. Окончательно решение о сотрудничествепланировалось принять в апреле 2018 года. Между тем, шансы на получение федерального финансирования для реализации столько масштабного проекта мэр Вадим Кстенин оценил менее чем в 50%. Проект первых двух линий метрополитена и реновации территории, прилегающей к вокзалу «Воронеж-1» представители Nikken Sekkei представили городским властям в апреле 2017 года. Стоимость первой очереди метро они оценили в 1 млрд евро. Развивать в Воронеже рельсовый транспорт японские специалисты предложили в рамках государственно-частного партнерства по принципу транспортно-ориентированного девелопмента. Предполагалось, что финансировать строительство линий метрополитена будут девелоперы, развивающие прилегающие к метро территории. К планам по строительству легкорельсового транспорта в Воронеже вернулись в 2017 году. Схему воронежского метро разработали специалисты компании «Киносарг». Она предполагает строительство трех веток общей протяженностью 58,6 км. Длина «Московско–Авиазаводской» ветки составит 20,25 км. Ее проложат от «Олимпика» до воронежского авиазавода через Московский проспект и новый метромост, который возведут южнее Вогресовского моста. Длина второй, «Тамбовско–Курской», ветки составит 14,54 км. Она возьмет начало у гипермаркета Metro и протянется до улицы Южно-Моравская через Северный мост, трамвайную эстакаду которого длиной 1,5 км планируется реконструировать и приспособить под нужды метрополитена. В ходе первой очереди работ обе ветки проложат до площади Ленина. Третья ветка, «Семилукско–Ростовская», протяженностью 23,8 км свяжет улицы 9 Января и Димитрова. Стоимость первой очереди работ оценивается в 43,7 млрд рублей. Елена Гончарова