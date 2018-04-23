Перетягивание каната между Москвой и Вашингтоном

Интервью с историком, сотрудником Люблинского Католического университета имени Иоанна Павла II и Высшей школы социальной и медийной культуры в Торуни профессором Мечиславом Рыбой (Mieczysław Ryba)

Мечислав Рыба: Напомню, что в результате химической атаки, произошедшей 7 апреля, погибли 40 человек, это была, несомненно, огромная трагедия. Разумеется, нельзя допустить, чтобы подобные варварские акты когда-либо повторялись. При этом каждый, кто следит за международной политической ситуацией, понимает, что американцы вовсе не собираются уничтожать Россию или устранять Путина. Они осознают, что такие действия лишь усугубят хаос на геополитической арене и откроют перед Китаем новые возможности для экспансии (а тот только того и ждет). Вашингтон хочет лишь ограничить имперские амбиции России, поскольку они представляют опасность. При таком подходе переговоры возможны, но пройти они могут лишь на условиях Трампа. После покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Запад, который российская пропаганда часто называет слабым и неспособным реагировать, действовал достаточно решительно. Теперь вопрос в том, готов ли Путин вести переговоры на той почве, которую подготовит американский президент. Если кто-то думает, будто цель Вашингтона — это вечный конфликт с Россией, значит, он упускает из виду, что Трамп назвал главной угрозой США как в экономической сфере, так и во всех других областях, не Москву , а Пекин.

— Значит, мы можем ожидать разрядки напряженности и нормализации отношений между Россией и США?

— Будет видно. Все зависит от того, как на протянутую Дональдом Трампом руку отреагирует Владимир Путин, станет ли российский президент продолжать свою игру или решит, что Москва больше не может проводить в отношении Запада агрессивную политику. Многие опасались, что Трамп ради нормализации контактов с Россией будет готов пожертвовать Центральной Европой, но в итоге этого не произошло. Американский лидер считает, что Москва не будет совершать здесь наступательных действий, а одновременно видит шансы на завязывание каких-то отношений, установление какого-то модуса вивенди. Как все сложится, покажет время. Перед встречей Трампа и Путина сторонам придется договориться в кулуарах обо всех условиях, которые позволят снизить градус напряженности в отношениях между двумя державами.

— Центральной Европой, как Вы говорите, Трамп жертвовать не станет. Какую цену за договоренности с Путиным он в таком случае будет готов заплатить?

— Соединенные Штаты могли бы, например, отменить санкции в отношении России, которые становятся для той все более болезненными. Это, пожалуй, все. Я не думаю, что Трамп решит отвернуться от Украины и тем более от Центральной Европы. Постепенно отказаться от торговой или экономической войны с Кремлем американцы могут, но, конечно, они потребуют за это какой-то платы. Взамен они могут ожидать, что Москва станет, например, стабилизирующим фактором в разных запутанных взаимоотношениях на евразийском пространстве с особым упором на Азию. Не следует также забывать о напряженной сирийской ситуации. Россия выступает ее активным участником, раскручивая спираль напряженности. Области, на которые можно распространить договоренности, существуют.

— Есть ли у США какие-то эффективные средства давления на Москву помимо санкций?

— В определенных пределах, да. С одной стороны, Россию можно назвать страной с высоким уровнем сырьевой самодостаточности, с другой — введение или расширение новых санкций разного рода, ограничение торговых контактов наверняка станет для нее очень болезненным ударом. В России появилось чувство неуверенности в завтрашнем дне, особенно оно стало усиливаться после того, как президентский пост в США занял Трамп. Насколько эффективны санкции, какое влияние они оказывают на Путина, мы видим.

— Возвращаясь к встрече Трампа и Путина: два президента будут обсуждать только Сирию

— Сирия может, разумеется, стать одной из тем переговоров, это будет, скажем так, первый шаг к возобновлению американо-российских отношений. Мы помним, что и Россия, и США — ядерные державы, а это неизбежно задает тему диалога. Разногласия и отсутствие воли к ведению диалога создают напряженность, которая представляет опасность для всего мира.

— Как сообщает южнокорейское Центральное телеграфное агентство, Пхеньян приостановил ядерные и ракетные испытания, а также закрыл объект, на котором они проводились. Ким Чен Ын понял, что эскалация напряженности в долгосрочной перспективе может привести к трагедии?

— Заявление, которое сделал лидер КНДР на заседании Центрального комитета правящей Трудовой партии — это элемент игры, которую ведет северокорейский режим. Такой шаг можно трактовать также как демонстрацию силы или независимости Северной Кореи, которую негласно поддерживает Китай. Мы видим то угрозы, то возвращение к примирительной позиции, но в первую очередь режим Ким Чен Ына старается сохранить самостоятельность.

— Есть ли шанс на встречу лидеров США и КНДР?

— Конечно, обе стороны ведут переговоры на эту тему, но Ким Чен Ын для Трампа — слишком незначительный игрок, чтобы Белый дом считал такую встречу абсолютно необходимой. Хотя переговоры продолжаются, американский президент предупредил, что если он сочтет встречу бессмысленной, он просто ее отменит. При этом у нас есть две соседствующие друг с другом Кореи , именно на этой линии следует ожидать разрядки или, напротив, усиления взаимной вражды.

— Восстановление «горячей линии» связи между Северной и Южной Кореей — это признак разрядки?

— Это, разумеется, положительный сигнал в плане снижения уровня напряженности и военной угрозы. На 27 апреля назначена дата исторической встречи лидеров двух стран в деревне Панмунджом. Поддерживать контакты нужно всегда, ведь пока ведется диалог, а враждующие стороны разговаривают друг с другом, остаются шансы на нормализацию отношений и установление мира. Проблема Северной Кореи, однако, не исчезла, надеяться на это наивно. Не стоит забывать, что Северная и Южная Кореи — это два разных режима, две разных государственных системы, две страны, которые враждуют уже много лет. Кроме того, каждую из сторон поддерживают разные силы: Китай и США. События развиваются, мы видим то рост напряженности, то ее ослабление.

— Могут ли две Кореи сложить оружие и выстроить крепкие дружественные отношения?

— Ситуация непростая, здесь слишком много проблем, фронтов противостояния, конфликтных точек, поэтому предсказать, что будет происходить на линии Пхеньян — Сеул , очень сложно. Как будут развиваться события, покажет время. Конечно, если бы Северная и Южная Корея решили закопать топор войны, это было бы хорошо не только для региона, но и для всего мира.

— Благодарю за беседу.