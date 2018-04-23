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«Моторика» запустила конкурс для студентов по созданию протезов с призом в 500 тысяч рублей
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«Моторика» запустила конкурс для студентов по созданию протезов с призом в 500 тысяч рублей 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Помимо прочего, победитель получит именную стипендию в размере 500 тысяч рублей, обещают организаторы.
В рамках конкруса планируется «найти и внедрить новые прорывные решения и технологии, которые пока не применялись в протезах верхних конечностей и последующей реабилитации», уточнили в «Сколково».
Проекты участников будут оцениваться, исходя из их полезности при использовании и уровня технической проработки (идея\прототип). Также жюри оценит реализуемость и рыночную перспективу идеи.
Заявку на участие в конкурсе можно подать до 31 мая.
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