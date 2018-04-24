Департамент гражданской защиты ЦАО провел проверку обороноспособности района

В апреле прошла плановая проверка состояния защитных сооружений района. Процедуру инициировало Управление по Центральному административному округу Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы . Об этом 23 апреля рассказал инженер Государственной обороны и чрезвычайных ситуаций управы Таганского района.

— В рамках запланированных мероприятий сотрудники наших ведомств провели проверку состояния оборонных сооружений. Помимо этого, мы осуществили осмотр подвалов и чердаков на предмет выполнения мер и инструкций по антитеррористической безопасности, — отметил сотрудник учреждения.