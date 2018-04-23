Акции «РусАла» резко подорожали на заявлении OFAC

Москва , 23 апреля — «Вести. Экономика». Цена акций "РусАла" резко выросла на 14% после публикации заявления Минфина США об условиях снятия санкций с алюминиевого гиганта.

В моменте цена акций достигала 26,4 руб., но затем рост замедлился — к 15.30 мск акции «РусАла» стоили 26 руб. (+13,29%).