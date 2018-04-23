Акции «РусАла» резко подорожали на заявлении OFAC 

Москва, 23 апреля — «Вести. Экономика». Цена акций "РусАла" резко выросла на 14% после публикации заявления Минфина США об условиях снятия санкций с алюминиевого гиганта.
В моменте цена акций достигала 26,4 руб., но затем рост замедлился — к 15.30 мск акции «РусАла» стоили 26 руб. (+13,29%).
Как сообщали «Вести. Экономика», сегодня Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) заявило о возможности снятия или ослабления санкций против «РусАла» в случае смены владельцев — если Олег Дерипаска перестанет быть контролирующим акционером компании. Заявление размещено на сайте управления. Контракты «РусАла» по поставке товаров и услуг в США действуют до 23 октября, уточняет OFAC. Ранее этот срок был установлен до 5 июня. Но деньги на счетах лиц компании остаются заблокированными, если не используются для обеспечения деятельности компании. "РусАл" и его основной акционер Олег Дерипаска оказались в списке санкций США, опубликованных 6 апреля. Компания ограничена в зарубежном финансировании и поставках продукции в ЕС, исключается сотрудничество с компаниями США.6 апреля Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) распространило заявление, согласно которому инвесторам до 7 мая нужно избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, в отношении которых были введены санкции. До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные со всеми 12 компаниями. В частности, инвесторам из США «необходимо до 7 мая 2018 г. избавиться путем продажи или переуступки права неамериканским физическим и юридическим лицам от акций и других активов группы En+, группы „ГАЗ“ и объединенной компании „РусАл“.