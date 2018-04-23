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Случайный прохожий вызволил из плена заложника
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Случайный прохожий вызволил из плена заложника
News.ru
1 час назад
Комментарии
Жителю
города Пушкин
в
Санкт-Петербурге
удалось спасти жизнь похищенного человека, благодаря выброшенной из окна записке.
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