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Случайный прохожий вызволил из плена заложника
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Случайный прохожий вызволил из плена заложника 

News.ru 1 час назад
Жителю города Пушкин в Санкт-Петербурге удалось спасти жизнь похищенного человека, благодаря выброшенной из окна записке.
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