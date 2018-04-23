Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области возглавила Ольга Баринова. Соответствующий указ врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписал еще 20 апреля. К своим обязанностям Баринова приступила 23 апреля.
Напомним, управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области было создано указом врио губернатора 15 января.
В зону ответственности начальника управления входят: информационная политика правительства Нижегородской области, государственная политика в сфере СМИ, взаимодействие с Роскомнадзором, медиапроекты и книгоиздание.
Подведомственными учреждениями управления являются: ГКО «Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области», Нижегородская государственная телерадиокомпания, Нижегородский областной информационный центр (редакции газет: «Земля нижегородская», «Нижегородские новости», «Новое дело. Областной выпуск», «Нижегородская правда», «Нижегородский спорт», «Голос ветерана»).
До настоящего времени Глеб Никитин проявлял сдержанность в общении со СМИ: за время руководства областью он дал только одно интервью нижегородскому изданию.
«Думаю, в ближайшее время мы разработаем такую модель взаимодействия губернатора со СМИ, при которой контакты станут регулярными», — заявила Ольга Баринова.
Напомним, кадровые изменения в правительстве Нижегородской области читатели ИА «В городе N» могут отслеживать по интерактивной карте.
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области