«Мы разработаем такую модель взаимодействия губернатора и СМИ, при которой контакты станут регулярными», — Ольга Баринова

Напомним, управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области было создано указом врио губернатора 15 января.

В зону ответственности начальника управления входят: информационная политика правительства Нижегородской области, государственная политика в сфере СМИ, взаимодействие с Роскомнадзором , медиапроекты и книгоиздание.

Подведомственными учреждениями управления являются: ГКО «Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области», Нижегородская государственная телерадиокомпания, Нижегородский областной информационный центр (редакции газет: «Земля нижегородская», «Нижегородские новости», «Новое дело. Областной выпуск», «Нижегородская правда», «Нижегородский спорт», «Голос ветерана»).

До настоящего времени Глеб Никитин проявлял сдержанность в общении со СМИ: за время руководства областью он дал только одно интервью нижегородскому изданию.

«Думаю, в ближайшее время мы разработаем такую модель взаимодействия губернатора со СМИ, при которой контакты станут регулярными», — заявила Ольга Баринова.

Напомним, кадровые изменения в правительстве Нижегородской области читатели ИА «В городе N» могут отслеживать по интерактивной карте.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области