Волгоградских медиков наградили за эффективную систему здравоохранения

На международной конференции «Оргздрав-2018», прошедшей в Москве , состоялось награждение регионов с самой эффективной организацией системы здравоохранения.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, наивысший бал получили те регионы, которые достигли максимальных значений продолжительности жизни. По данным Росстата, в 2017 году в Волгоградской области она выросла на один год и достигла 73,5 лет. По этому показателю регион занимает 13 место в стране.

Калаче-на-Дону, Отметим, за последние несколько лет в области открылось 19 гериатрических кабинетов в Волгограде , Волжском, Камышине Урюпинске , Михайловке, станице Клетской. К 2019 году в рамках проекта «Территория заботы» планируется создать еще 35. Комплексное обследование прошли 764 пациента, 500 человек пожилого возраста находятся на постоянном учете.

Отметим, в этом году из федерального бюджета область получит на повышение доступности первичной медпомощи сельским жителям и развитие материально-технической базы детских поликлиник более 300 миллионов рублей.