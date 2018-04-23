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Волгоградских медиков наградили за эффективную систему здравоохранения
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Волгоградских медиков наградили за эффективную систему здравоохранения 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
На международной конференции «Оргздрав-2018», прошедшей в Москве, состоялось награждение регионов с самой эффективной организацией системы здравоохранения.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, наивысший бал получили те регионы, которые достигли максимальных значений продолжительности жизни. По данным Росстата, в 2017 году в Волгоградской области она выросла на один год и достигла 73,5 лет. По этому показателю регион занимает 13 место в стране.
Отметим, за последние несколько лет в области открылось 19 гериатрических кабинетов в Волгограде, Волжском, Камышине, Калаче-на-Дону, Урюпинске, Михайловке, станице Клетской. К 2019 году в рамках проекта «Территория заботы» планируется создать еще 35. Комплексное обследование прошли 764 пациента, 500 человек пожилого возраста находятся на постоянном учете.
Отметим, в этом году из федерального бюджета область получит на повышение доступности первичной медпомощи сельским жителям и развитие материально-технической базы детских поликлиник более 300 миллионов рублей.
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