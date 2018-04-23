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Центр блокчейн компетенций Внешэкономбанка подписал договор о сотрудничестве с двумя Тихоокеанскими компаниями
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Центр блокчейн компетенций Внешэкономбанка подписал договор о сотрудничестве с двумя Тихоокеанскими компаниями 

Банки Сегодня 1 час назад
Центр блокчейн компетенций Внешэкономбанка подписал договор о сотрудничестве с двумя Тихоокеанскими компаниямиBlockhain Global и Diginex стали новыми партнерами Внешэкономбанка. Эти передовые компании курируют десятки инновационных проектов, а также ведут работу по поиску и привлечению дополнительных стартапов. По комментариям представителей Внешэкономбанка, первыми совместными шагами станут исследования в области цифровой экономики, а также разработка образовательных материалов для повышения уровня квалификации сотрудников.
Все три стороны остались довольны условиями партнерского соглашения и отметили, что достигнутые договоренности будут способствовать развитию блокчейн технологий, как в России, так и в Тихоокеанском секторе.
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