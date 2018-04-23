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Избирательный штаб «Молодой Гвардии» Подмосковья признан лучшим на федеральном образовательном форуме
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Избирательный штаб «Молодой Гвардии» Подмосковья признан лучшим на федеральном образовательном форуме 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Делегация Московской области приняла участие в игре «Выборы», целью которой было выявить способности молодогвардейцев к проведению избирательной кампании ‐ определить кандидата, сформировать избирательный штаб, прописать и провести предвыборную программу.
Победу одержал заместитель руководителя «Молодой Гвардии» Подмосковья Александр Толмачев и команда регионального отделения.
«Выборы» — конечно, игра. Но игра с большим смыслом и строгими правилами. Она позволила нашим ребятам отработать некоторые тонкости и показать свои возможности
— Александр Толмачев.
Напомним, федеральный образовательный форум «Молодой Гвардии» проходил в Республике Татарстан. На базе отдыха «Свияжские холмы» представители 85 субъектов Российской Федерации разрабатывали стратегию развития организации на ближайшие три года.
Участники встретились с секретарем ГенСовета Партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, заместителем руководителя ЦИК партии Андреем Парфеновым.
В течение пяти дней будущие и уже состоявшиеся молодые политики отрабатывали компетенции, разрабатывали проекты и план развития региональных отделений. Теперь «Фонд социальной помощи студентам» будет оказывать поддержку не только ученикам учебных учреждений, но и молодым семьям и начинающим специалистам до 35 лет.
Поставлены задачи и по другим направлениям, так, «МедиаГвардия» проведет мониторинг интернетизации по всей стране — проверит доступность сети Интернет во всех городах.
Делегация от Московской области была одной из самых многочисленных — 27 человек. Вместе мы разработали план развития нашего регионального отделения, отточили навыки работы в избирательных кампаниях и компетенции, которыми должны владеть молодые политики. Наша задача — поддерживать перспективную молодежь, которая стремится вносить позитивные перемены в жизнь. Политика партии «Единая Россия» нацелена на это — молодогвардейцы будут активно участвовать в предварительном голосовании, которое пройдет этим летом перед выборами в местные Советы Депутатов. Также мы будем принимать активное участие в подготовке к выборам губернатора Московской области — руководитель аппарата регионального отделения Анна Легум вошла в оргкомитет партии по подготовке избирательной кампании
— Линара Самединова, руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья.
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