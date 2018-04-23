Против террора и за развитие республики: Владимир Васильев встретился с губернатором Волгоградской области

Главы регионов обсудили вопросы безопасности и борьбы с терроризмом в субъектах и сотрудничества в социально-экономической сфере.

«В том, что прикомандированные сотрудники работают с самоотдачей, не считаясь со временем, мы убеждались не раз. Очень приятно, когда губернатор приезжает вместе с руководителем МВД , встречается с каждым из специалистов, уделяет им внимание, интересуется условиями службы. Сегодня в Дагестане силовые структуры достаточно успешно, в упреждающем режиме, решают важные и ответственные задачи в области противодействия терроризму», — говорит Васильев

Напомнил на встрече глава РД и о готовившемся в преддверии 9 мая фильме волгоградских коллег о дагестанских участниках обороны Сталинграда.

«Для нас это очень важно. Мы надеемся, что вы к нам приедете, и мы сможем посмотреть этот фильм вместе, а также показать жителям нашей республики, которые свято чтут героев не на словах, а на деле», — отметил Васильев.

Продолжая о дагестанцах Глава республики выразил удовлетворенность по поводу того, что заместителем Губернатора Волгоградской области по вопросам развития промышленности является дагестанец: «Мы гордимся тем, что он у вас работает, причем, весьма успешно. Как видим, в регионы присылают не только исполняющих обязанности их глав, но и в разных субъектах РФ работают заместителями руководителей выходцы из Дагестана и не только. Ждем вас со всеми экспертными специалистами, согласуем более точное время и, думаю, примем согласованную „дорожную карту“ в интересах народа Дагестана и жителей Волгоградской области».

Итогом встречи стала договорённость о подготовке «дорожной карты» между регионами.

«У нас очень много пересечений, очень много различных предприятий взаимодействуют друг с другом. В течение года мы готовы направить сюда делегацию с целью подписания соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которого мы могли бы более эффективно выстроить нашу совместную работу», — отметил Бочаров.

Фото: министерство по делам Северного Кавказа РФ.