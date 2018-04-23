Представители организаций и жители САО приняли участие в общегородском субботнике

21 апреля на территории Северного административного округа прошел второй за текущий месяц общегородской субботник, в котором участие приняли большое количество людей.

В этот день во всех 16 районах округа работы по уборке и благоустройству прошли в общественно значимых и важных для районов местах.

В субботниках участие приняли жители районов, сотрудники префектуры САО, управ районов и администраций муниципальных округов, представители жилищников, студенты колледжей и высших учебных заведений, расположенных на территории округа.

Самый массовый субботник — общеокружной прошел на территории парка «Берёзовая роща» в Хорошевском районе у стадиона ЦСКА.

В рамках субботника реализованы масштабные мероприятия по комплексному приведению территории округа в надлежащий вид.

Все участники работ были обеспечены необходимым инвентарем.

Надо отметить, что, по традиции, весь апрель для коммунальных служб и организаций столицы проходит как месячник по благоустройству.

После долгой зимы приводят в порядок не только территории учебных учреждений, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и досуга, физической культуры и спорта, но и парки, места для отдыха и т.д.

Коммунальные службы до конца апреля также будут заниматься вопросами озеленения, посадкой деревьев и кустарников, приведением в порядок газонов, устройством цветников и т.д.

Работы в рамках месячника по благоустройству будут продолжены до конца текущего месяца.