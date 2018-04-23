Псковские власти выделят «Псковавиа» почти 90 млн рублей на погашение долгов по зарплате

ПСКОВ , 23 апреля. / ТАСС /. Администрация Псковской области намерена до 9 мая выделить «Псковавиа» около 90 млн рублей на погашение долгов по зарплате, 9 млн рублей из этой суммы предприятие уже получило на прошлой неделе. Об этом в понедельник сообщил врио губернатора региона Михаил Ведерников , отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о принимаемых мерах по выводу авиакомпании из кризиса.

"Мы двигаемся в графике по сокращению долгов по заработной плате, на прошлой неделе 9 млн [рублей из областного бюджета] было перечислено. До 9 мая еще порядка 80 млн [рублей] будет перечислено по заработной плате. Это областной бюджет. Также в графике идем по погашению задолженности по налогам", — сказал Ведерников.

В январе СК возбудил дело по факту невыплат зарплат работникам авиакомпании на сумму 2,5 млн рублей, в прошлом году прокуратура разбиралась с подобными нарушениями на суммы 8 и 9 млн рублей. В авиакомпании ТАСС сообщали, что «Псковавиа» имеет задолженности перед другими организациями, а сотрудники авиаперевозчика написали открытое письмо в адрес врио губернатора с просьбой не допустить банкротства предприятия.

По поручению врио губернатора был переизбран Совет директоров акционерного общества, разработана «дорожная карта» по стабилизации предприятия, а также установлен максимальный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Из областного бюджета ранее были выделены субсидии на погашение задолженности по заработной плате перед работниками авиакомпании, а также арендодателями воздушных судов в общей сложности на сумму 37 млн рублей. Кроме того, были предприняты меры по финансовому оздоровлению «Псковавиа», в том числе за счет оптимизации заработной платы руководящего состава, снижения арендных платежей.