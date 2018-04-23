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Москвичи могут узнать график отключения горячей воды
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Москвичи могут узнать график отключения горячей воды 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
График сезонного отключения горячей воды теперь можно посмотреть на портале Мэра и Правительства Москвы. Пользователю нужно ввести адрес своего дома, а система найдет даты и сообщит срок отключения горячей воды.
Уточняется, что сервис позволяет найти даты отключения во всех домах Москвы. Первые отключения горячей воды начнутся в столичных домах после майских праздников. «Продолжительность отключений составляет не более 10 дней. В домах с альтернативным трубопроводом отключение горячей воды может происходить не каждый год либо на короткий период, поскольку в таких зданиях есть возможность проверить и отремонтировать основную систему, пока горячая вода поступает по резервным трубам», — говорится в материале.
Стоит отметить, что в этом году график летних профилактических работ скорректирован с учетом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу. МОЭК разработал специальную программу гидравлических испытаний и обслуживания оборудования с учетом многочисленных зон расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц. Это даст возможность обеспечить максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований, и при этом провести весь необходимый объем работ для подготовки к следующему отопительному сезону.
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