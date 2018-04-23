Москвичи могут узнать график отключения горячей воды 

Мои Черемушки: последние новости

Собянин пригласил москвичей поучаствовать в акции «Миллион деревьев»

В технополисе «Москва» прошла серия мастер-классов сотрудников технопарка «Слава»

Порядка трех тысяч москвичей приняли участие в субботнике в «Тропарево»