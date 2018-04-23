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Мастер-класс «Весенние цветы» провели в центре соцобслуживания на Тимирязевской
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Мастер-класс «Весенние цветы» провели в центре соцобслуживания на Тимирязевской 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Мастер-класс по рукоделию «Весенние цветы» провели для посетителей отделения дневного пребывания территориального центра соцобслуживания «Тимирязевский». Об этом рассказала директор учреждения Ирина Перова.
— На бесплатном занятии наши гости под руководством мастера научились изготавливать декоративные веточки, стилизованные под цветущую сакуру. Материалом послужили ветки и обычная гофрированная бумага, — сообщила Перова.
Адрес районного центра социального обслуживания: ул. Тимирязевская, д. 10/12. (мю)
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