Мастер-класс «Весенние цветы» провели в центре соцобслуживания на Тимирязевской

Мастер-класс по рукоделию «Весенние цветы» провели для посетителей отделения дневного пребывания территориального центра соцобслуживания «Тимирязевский». Об этом рассказала директор учреждения Ирина Перова

— На бесплатном занятии наши гости под руководством мастера научились изготавливать декоративные веточки, стилизованные под цветущую сакуру. Материалом послужили ветки и обычная гофрированная бумага, — сообщила Перова.

Адрес районного центра социального обслуживания: ул. Тимирязевская, д. 10/12. (мю)