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Жильцы элитных домов на Юмашева ополчились на УК из-за дорогой коммуналки и грязи в подъездах
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Жильцы элитных домов на Юмашева ополчились на УК из-за дорогой коммуналки и грязи в подъездах 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Жители комплекса бизнес-класса в центре Екатеринбурга, на улице Юмашева, через суд добились признания нелегитимным действующего ТСЖ. Товарищество было создано сразу после постройки первых домов комплекса в 2008 году. По мере того, как достраивались дома (сейчас это № 5, 7, 9, 11, 13), ТСЖ перестали справляться с разросшимся хозяйством и наняли управляющую компанию — УК ЖК «Адмиральский».
— Мы платим за содержание жилья по тарифу 42,5 рубля за квадратный метр, — рассказала жительница одного из домов Анастасия. — Но качество обслуживания явно не соответствует такой цене. Редко убирают в подъездах. Сократили количество охранников, и теперь в наш двор может кто угодно заехать, зайти, непонятно, для чего шлагбаум. Администратор разговаривает грубо.
По словам инициативных жителей, нынешний формат содержания домов никак не соответствует бизнес-классу и уж точно не стоит таких денег. Некоторые собственники сделали перегородки внутри подъездов, отгородив себе часть общедомовой площади, и с этим управляющая компания никак не борется.
— Из года в год качество обслуживания всё хуже, — констатирует Анастасия. — Люди в доме недовольны. Элементарно — цветы сажают, с газонов вода и грязь стекают на дорогу, сливы сделать никто не может. Одна из жительниц пошла и купила поддоны за свой счёт, поставила, просто с УК никто не хочет связываться.
Год назад история с той же УК возникла в другом доме по соседству, где в результате войны с ТСЖ минувшей весной жильцы оставались то без горячей, то без холодной воды. Конфликт обернулся и вполне реальными физическими стычками между противоборствующими сторонами.
Подняв протоколы собраний, на которых принималось решение о создании и правлении ТСЖ, инициативные собственники нашли нарушения. Суд подтвердил: на собрании не было кворума. Представители товарищества подали апелляцию, но коллегия, рассмотрев дело, подтвердила первоначальное решение.
Вот цитата из документа — апелляционного определения коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 23 марта:
«Разрешая спор, проанализировав предоставленные документы, в том числе реестр членов ТСЖ «Адмиральское», протокол общего собрания и листы голосования, суд первой инстанции пришёл к выводу о наличии существенных нарушений при проведении общего собрания членов ТСЖ «Адмиральское» в виде отсутствия кворума, необходимого для принятия оспариваемых решений, в связи с чем исковые требования удовлетворил. С указанным выводом суда судебная коллегия соглашается».
В УК ЖК «Адмиральский» E1.RU сообщили, что не видят причин для недовольства и убеждены в полной легитимности своей работы.
— Всё как у всех, ничего нового, — прокомментировали конфликт представители УК. — Всегда есть люди, недовольные работой управляющей компании (вот пример такого конфликта в новостройке на ЖБИ, а вот — про коммунальные войны в доме на Латвийской. — Прим. ред.). Да, есть инициативная группа, но мы всегда готовы разъяснить размер платы за содержание жилья. Это и техническое обслуживание, и клининг, и допуслуги, например, мойка фасадов. Мы ежегодно предоставляем открытую информацию. У правления ТСЖ к нам претензий нет. Инициативная группа преследует какие-то свои цели.
Теперь активисты хотят создать своё ТСЖ и намерены в ближайшее время провести собрание, заручившись поддержкой собственников-единомышленников.
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