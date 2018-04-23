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Усатого расиста обезвредили электрошокером и выгнали из самолета
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Усатого расиста обезвредили электрошокером и выгнали из самолета 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Мужчину арестовали и выгнали из самолета American Airlines после того, как он ненадлежащим образом потрогал женщину и неоднократно оскорбил другого пассажира. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел перед рейсом Майами — Чикаго, когда один из пассажиров заявил, что к его девушке прикасается незнакомец. 28-летнего Якоба Гарсию попросили отсесть, но вместо этого он стал выкрикивать расистские оскорбления в адрес молодого человека и бортпроводников. «А почему вы снимаете меня с рейса?» — спросил Гарсия, когда представители власти поднялись на борт самолета и схватили его.
Один из очевидцев снял видео, на котором трое полицейских пытаются обезвредить авиадебошира электрошокером.
Гарсию арестовали за хулиганство и отправили в исправительный центр Turner Guilford Knight.
В марте в аэропорту Тенерифе-Северный пенсионера выгнали из самолета авиалиний Binter Canarias за оскорбление чернокожей бортпроводницы. «Я не потерплю рядом с собой черных», — закричал 70-летний мужчина в адрес стюардессы перед вылетом в испанскую Ла-Пальму.
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