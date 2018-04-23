Не беспокойтесь, курс Турции не изменится

Как известно, то, что в условиях хаотических процессов, которые в последнее время происходят в нашем регионе, и борьбы с терроризмом Турция состоит в тесных отношениях с региональными игроками, вызывает следующие опасения: «Турция отрывается от западной оси и вступает в новый союз, в который входят Россия Иран ?»

В нынешней ситуации такого рода политическое тяготение и даже сдвиги время от времени, очевидно, имеют реальную отдачу на поле боя. Наш стратегический союзник Америка оставил нас в одиночестве, оказывая поддержку Отрядам народной самообороны (YPG), которые представляют самую чувствительную угрозу для нас с точки зрения терроризма. Аналогично этому нельзя сказать, что Европа проявляет какую-либо особую восприимчивость в этом вопросе. В отличие от этого налицо тот факт, что операцию в Африне мы смогли осуществить с помощью России. Кроме того, сохранение турецко-российских отношений в позитивной плоскости идет на пользу обеим странам.

Великобританией и В этих условиях тезис о том, что Турция, разозлившись на недальновидность своих западных союзников, располагается на евразийской оси, не поддается объяснению в контексте геополитических реалий. Кстати сказать, операция, проведенная США Францией в отношении Сирии , обнаружила тот факт, что стол, за которым находятся Россия и Иран, не так уж и надежен.

Более того, исторический опыт показывает, что присоединение Турции к атлантическому альянсу было результатом российской угрозы. Иными словами, вероятный союз с Россией — это, вопреки бытующему представлению, не самое правильное партнерство, которое уживается с историческим и геополитическим ДНК Турции. В этой связи Турция, поддержав недавнюю операцию в Сирии на уровне президента, в очередной раз подтвердила свое место в западном союзе.

Да, конечно, нельзя сказать, что западный блок на всем протяжении истории проявлял к нам такую дружбу, какую нам хотелось бы видеть. Но, несмотря на это, стратегические интересы Европы исторически были главным препятствием перед российским экспансионизмом в отношении Турции. Давайте не забывать, что Турция, которая осталась в одиночестве вне западного союза, — это Турция, которая всегда будет возбуждать аппетит России. А Турция, которая не чувствует себя свободно и спокойно перед Россией, — на мой взгляд, сущий кошмар.

Вместе с тем также следует подчеркнуть, что развитие нашей дружбы с Россией в политической и экономической сферах и обогащение наших связей с ней — это тоже отдельная необходимость. Следующие слова президента Тайипа Эрдогана в ходе выступления 12 апреля — чрезвычайно важная оценка, которая вносит ясность в споры о «смене курса»: «Мы не намерены отказываться ни от нашего союзничества с Америкой, ни от наших стратегических отношений с Россией, которые мы построили во многих сферах, от энергетики до безопасности, ни от совместной работы с Ираном в сфере урегулирования региональных проблем. Отношения, которые мы создаем с такими странами, как Россия, Китай , Иран, — не альтернатива нашим отношениям с Западом, а дополнение к ним».

Как при взгляде сквозь призму истории, так и при оценке современной глобальной картины становится очевидно, что западная ось — это обязательная направленность экономических и политических интересов Турции. И в османский, и в республиканский периоды, несмотря на все крупные кризисы и разногласия, ориентир всегда был одним и тем же. Представьте, что даже в 1840-1873 годах, когда британская гегемония в мировой экономике была на пике, Османская империя продолжала развивать свои торговые отношения, пусть со взлетами и падениями, прежде всего с Великобританией, Францией и Австрией

Экономические отношения того периода и рост иностранных инвестиций помимо внешних займов Шевкет Памук (Şevket Pamuk) в своей книге под названием «Зависимость и рост в экономике Османской империи» оценивает следующим образом: «Крупнейшая волна косвенных иностранных инвестиций в Османской империи пришлась на 1888-1896 годы. Иностранный капитал, который за эти девять лет поступил в страну в качестве косвенных инвестиций, превысил 30 миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма составляла 40% от всего иностранного капитала, поступавшего в страну до 1914 года в качестве косвенных инвестиций, и значительная часть этих инвестиций была направлена на железные дороги».

А это показывает, что Европа все равно была важнейшим партнером Османской империи, несмотря на все глубокие кризисы, периодически происходившие между ними в экономической и политической сферах, и даже капитуляции. И сегодня более 60% внешней торговли Турции приходится на страны Европы.

Таким образом, говорить о значении отношений Турции с Европой с использованием таких шаблонов, как «пиетет перед Западом» или «колонизаторство», невозможно. Конечно, вы можете чувствовать себя счастливыми, прибегая к упрощению и героизации всего, но вы не сможете изменить мировые реалии.