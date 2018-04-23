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Госадмтехнадзор в ходе объездов проверит состояние железнодорожных объектов Подмосковья
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Госадмтехнадзор в ходе объездов проверит состояние железнодорожных объектов Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области проведет осмотр состояния железнодорожных объектов, а также полос отвода железных дорог на территории Подмосковья при помощи автомотрис, объезды начнутся на этой неделе и будут продолжаться до конца мая, сообщила в понедельник глава ведомства Татьяна Витушева.
«До конца мая административно-технические инспекторы планируют провести объезды железных дорог на автомотрисах. В ходе объезда будут зафиксированы все нарушения норм и правил чистоты, порядка и благоустройства на прилегающих территориях, а также назначены сроки для их устранения. Первые объезды запланированы уже на эту неделю», — сказала Втушева.
Главный государственный административно-технический инспектор Московской области отметила, что в первую очередь будут проверены туристические направления, а также маршруты, задействованные в связи с проведением чемпионата мира по футболу.
По ее словам, 24 апреля запланирована проверка железнодорожной ветки Сергиево-Посадского направления, а 26 апреля инспекторы проведут проверку содержания ветки рязанского направления до станции «Бронницы». Надзорные мероприятия по остальным направлениям находятся в стадии согласования.
Витушева подчеркнула, что проведение проверок и время проезда автомотрисы с инспекторами планируется таким образом, чтобы не создавать затруднений для движения пригородных пассажирских поездов.
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