Изготовителей меда на Дальнем Востоке заподозрили в сговоре с США из-за лоббирования запрета на вырубку лип

На Дальнем Востоке многолетнее противостояние между пчеловодами и лесозаготовщиками переходит в политическую плоскость: изготовителей меда обвинили в лоббировании интересов западных компаний, сообщает

"Настоящее время"

Поводом для этого послужило лоббирование пасечниками запрета на вырубку в регионе лип. В настоящее время решение по данному вопросу еще не принято, однако идет активное обсуждение. Инициативу пчеловодов поддерживает ряд министерств.

В то же время лесозаготовщики уверены, что главными бенефициарами в случае введения запрета окажутся их конкуренты на Западе — в частности в США Канаде . Эти страны не готовы уступать России рынок в Китае и поэтому, как утверждается, привлекли на помощь экологов из Всемирного фонда дикой природы. Такую версию, в частности, озвучил журналистам председатель совета Центра лесной сертификации Андрей Захаренков.

Он добавил, что ранее такие «механизмы» уже применялись и привели к существенному ограничению экспорта из России дуба и ясеня. Их включили в список СИТЭС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

"Пролоббировал это так же, как и сейчас, Всемирный фонд дикой природы. Дуб и ясень каким-то чудесным образом оказались в списке, хотя породы эти совсем не редкие здесь, на Дальнем Востоке. В результате если раньше российский дуб занимал в Китае лидирующую позицию, то сейчас это уже Франция и США", — приводит слова Захаренкова

"Восток Медиа"

"Настоящее время" отмечает, что теорию «липового заговора» поддерживают не только лесозаготовители, но и некоторые пчеловоды. Однако у дальневосточных экологов подобная позиция вызывает негодование. Член Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров назвал подобные обвинения «некорректными».

По данным амурского отделения Всемирного фонда дикой природы, в дальневосточных регионах в последние годы вырубается и экспортируется гораздо больше липы, чем это предписывает закон. «Расчетная лесосека четырех лет вырубалась и вывозилась в течение одного года. Это ненормальная ситуация», — считает координатор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Евгений Лепёшкин.

Амурской области и Еврейской автономной области. напоминает, что в 2016 году позицию пчеловодов относительно необходимости введения запрета на вырубку липы поддержал ряд губернаторов различных регионов ДФО, в том числе Приморья, Хабаровского края

Предложение, подписанное главами регионов, поступило в Минприроды . Позднее эту позицию поддержал Минсельхоз . Между тем Минвостокразвития пчеловодам переубедить пока не удалось.