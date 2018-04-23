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За неделю вода в Волге у Самары поднялась на 2 метра
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За неделю вода в Волге у Самары поднялась на 2 метра 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Уровень Волги у Самары составляет 32,27 м. За неделю, с 16 апреля, вода поднялась на 2 метра. Это плановые, прогнозируемые значения.
Это связано с увеличением расходов воды на Жигулевской гидроэлектростанции. По данным на 23 апреля, гидроузел сбрасывает 27000 м³/с. В таком режиме станция будет работать до 30 апреля.
— Это обычные пиковые расходы, которые мы сбрасываем в нижний бьеф. Этот режим сохраняется до 1 мая. После 1 мая приступим к снижению расходов. И выйдем на 22000 м³/с, потом на 18000 м³/с, — пояснил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.
Пик паводка на Волге в Самарской области проходит с 20 апреля по 1 мая. Специалисты-гидрологи ожидают, что после майских праздников с изменением режима работы ГЭС вода начнет уходить с самарских пляжей.
Водосливную плотину на ГЭС открыли 15 апреля. 63.ru снимал процесс в режиме Live. Посмотрите на мощь и красоту водной стихии.
Live открытия плотины ГЭС
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