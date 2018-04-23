Чиновники в Татарстане выслушали лекцию об инновационной модели Финляндии 

Председатель правления консалтинговой компании East Office, бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо прибыл в Казани во второй раз. Он провел встречу с президентом РТ Рустамом Миннихановым, а также выступил с лекцией перед татарстанскими чиновниками. Минниханов в беседе с Ахо отметил «огромный потенциал Финляндии» и лидерские позиции страны по многим направлениям. Он подчеркнул, Финляндия и Россия находят точки соприкосновения, что особенно важно в современных условиях. «У вас есть прекрасные образовательные программы, я сам не раз посещал ваши научно-образовательные центры», — добавил глава Татарстана. Чиновникам Ахо рассказал об инновационной модели своей страны, раскрыв принцип ее работы и проблемы, способные возникнуть в будущем.