Глеб Никитин посетил собачий приют «Сострадание-НН»

Как написал Денис Москвин на своей странице в Facebook, только в двух городах, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге , работает «возвратный метод контроля численности бездомных животных».

«Практика, которая существует на базе приюта «Сострадание-НН» является одной из лучших в стране и существует благодаря личной инициативе бизнесмена Владимира Гройсмана . В приюте, кстати, работает госпиталь полного цикла для бездомных животных и единственная в России ветеринарная клиника, где ставятся ортезы, напечатанные на 3D-принтере», — отметил Денис Москвин.

Ранее, «Нижегородская правда» писала о том, что в доме Глеба Никитина живет немецкая овчарка по кличке «Торнадо». Собаку главе региона подарила жена на день рождения.