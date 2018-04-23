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Глеб Никитин посетил собачий приют «Сострадание-НН»
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Глеб Никитин посетил собачий приют «Сострадание-НН» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото facebook.com/MoskvinDPГлеб Никитин посетил собачий приют «Сострадание-НН»23 апреля глава региона Глеб Никитин и депутат Государственной Думы Денис Москвин посетили приют для бездомных собак «Сострадание-НН».
Как написал Денис Москвин на своей странице в Facebook, только в двух городах, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, работает «возвратный метод контроля численности бездомных животных».
«Практика, которая существует на базе приюта «Сострадание-НН» является одной из лучших в стране и существует благодаря личной инициативе бизнесмена Владимира Гройсмана. В приюте, кстати, работает госпиталь полного цикла для бездомных животных и единственная в России ветеринарная клиника, где ставятся ортезы, напечатанные на 3D-принтере», — отметил Денис Москвин.
Ранее, «Нижегородская правда» писала о том, что в доме Глеба Никитина живет немецкая овчарка по кличке «Торнадо». Собаку главе региона подарила жена на день рождения.
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