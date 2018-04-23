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Борьба с грызунами в Петрозаводске продлится до 27 апреля
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Борьба с грызунами в Петрозаводске продлится до 27 апреля 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В ближайшее время травля крыс пройдет на Древлянке, на Перевалке (в Университетском городке), в Пятом поселке, в Сулажгоре, и в районе СКЗ.
Как сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска, с 16 по 20 апреля были проведены массовые дератизационные мероприятия. Они прошли в районах Первомайского и Октябрьского, в Соломенном (в Песках), на Старой Кукковке, в ТИЗ «Усадьба» и на Кукковке.
Обработаны подвальные помещения в 43 образовательных учреждениях, более чем 100 подвалов многоквартирных домов площадью более 53000 кв.м., а также более 250 контейнерных площадок.
Координатором проведения всех необходимых мер по дератизации назначено ПМУП «Автоспецтранс». Также в акции принимают участие АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети», АО «ОРЭС-Петрозаводск», АО «Прионежская сетевая компания», филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1», АО «Карелгаз» и другие.
Масштабная акция по дератизации на территории Петрозаводска продлится до 27 апреля. Мероприятия запланированы на Древлянке, на Перевалке (в Университетском городке), в Пятом поселке, в Сулажгоре, в районе СКЗ.
По материалам: ptzgovorit.ru
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