«Во-первых, непонятно, почему решили, что [глава администрации Александр] Якоб уходит окончательно. По-моему, это журналисты его раньше времени списывают. Если говорить о Кожемяко, то он очень грамотный, спокойный, требовательный человек, то есть вполне состоявшийся управленец, которые активно набирает опыт на первых ролях. Если ему, предположим, выпадет возглавить администрацию города, то я думаю, что он очень скоро станет полноценным, качественным специалистом», — ответил Аркадий Чернецкий на вопрос корреспондента «ФедералПресс». Беседа состоялась после презентации книги Игоря Выдрина о Чернецком в Уральском институте управления РАНХиГС.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Градоначальник будет назначаться гордумой из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.