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Эксперт рассказал об итогах проверки качества бензина на заправках в Челябинске
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Эксперт рассказал об итогах проверки качества бензина на заправках в Челябинске 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Эксперты проанализировали 30 проб бензина с АЗС в Челябинске, по результатам проверки выяснилось, что только 4 соответствовали нормам, а все остальные имели нарушения различного характера, сообщает URA.RU со ссылкой на экологический фонд «Моя планета».
«В основном было превышение по сере. Это противоречит норме, установленной техническими требованиями по ГОСТу для бензина и дизельного топлива», — сказал директор фонда «Моя планета», член экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков.
По его словам, на сегодняшний день более половины всего топлива страны по качеству не соответствует нормативам. В основном нарушения выявляются непосредственно при транспортировке топлива на переливочных станциях и АЗС.
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