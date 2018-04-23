Эксперт рассказал об итогах проверки качества бензина на заправках в Челябинске

Эксперты проанализировали 30 проб бензина с АЗС в Челябинске , по результатам проверки выяснилось, что только 4 соответствовали нормам, а все остальные имели нарушения различного характера, сообщает URA.RU со ссылкой на экологический фонд «Моя планета».

Виталий Безруков. «В основном было превышение по сере. Это противоречит норме, установленной техническими требованиями по ГОСТу для бензина и дизельного топлива», — сказал директор фонда «Моя планета», член экологического совета при губернаторе Челябинской области

По его словам, на сегодняшний день более половины всего топлива страны по качеству не соответствует нормативам. В основном нарушения выявляются непосредственно при транспортировке топлива на переливочных станциях и АЗС.