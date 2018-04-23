Эксперт: лимит страхования ответственности грузоперевозчиков надо поднять до 5 млн рублей

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Лимит страхования ответственности грузоперевозчиков, работающих в сегменте автомобильного транспорта, необходимо увеличить до 5 млн рублей. Такое мнение высказал в понедельник в беседе с ТАСС Александр Лашкевич — член межотраслевого экспертного совета при Минтрансе РФ , директор по взаимодействию с отраслевыми организациями одного из крупнейших логистических операторов страны — компании «Деловые линии».

По его словам, в настоящее время в разработанном профильным комитетом Госдумы законопроекте об организации перевозок грузов автомобильным транспортом предлагается установить подобный лимит в размере 1 млн рублей. «Этот показатель следует увеличить до 5 млн, так как груз в стандартной 20-и тонной фуре стоит больше предложенной предельной суммы», — сказал Лашкевич.

Кроме того, заметил он, еще один пункт документа предполагает решить актуальную для отрасли задачу и создать реестр грузоперевозчиков. При этом за нарушения участников рынка оттуда будут исключать. «Однако количество нарушений в документе никак не привязано к размеру компаний и объему автопарка, что создает для крупных перевозчиков большие риски, а значит, перекос в правах и обязанностях», — отметил Лашкевич.

Он считает, что также в инициативе необходимо скорректировать положение о приеме на работу иностранных граждан. «Сейчас оно предполагает получение разрешения на работу, однако права на временное пребывание или вида на жительство будет более чем достаточно, чтобы избежать нехватки кадров», — убежден эксперт.

Между тем, в компании-операторе уверены, что в целом законопроект защитит конечного потребителя и повысит безопасность на дороге. «Однако, мы уверены в необходимости корректировок и надеемся быть услышанными разработчиками документа», — заключил Лашкевич.