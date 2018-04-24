Как «Платформа ОФД» упрощает переход малого бизнеса на онлайн-кассы

«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется в основном малого и микробизнеса — предпринимателей, применяющих единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПСН). Сроки поджимают — нужно успеть до 1 июля 2018 года. Однако правильный подбор ОФД не только облегчит этот переход, но и откроет новые возможности для бизнеса.

Комплексное решение

В прошлом году общую ситуацию омрачал дефицит фискальных накопителей. Это один из важнейших элементов новых касс: без ФН передавать и хранить данные с ККТ невозможно. В этом году риска остаться без него можно избежать — достаточно купить фискальный накопитель на сайте Platformaofd.ru вместе с услугами оператора.

При всех сложностях 54-ФЗ упростил регистрацию касс: раньше нужно было привозить кассу в ФНС и ставить на учет либо проходить процедуру через «личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. «Платформа ОФД» упростила этот процесс. Сейчас поставить кассу на учет можно в «личном кабинете» оператора.

— В нашей системе более 400 тысяч касс. Мы видим, что новый сервис востребован. Он позволяет поставить кассу на учет в ФНС через «личный кабинет» «Платформа ОФД» в режиме одного окна, одновременно проходя процедуру регистрации в налоговой инспекции, — отмечает гендиректор компании «Платформа ОФД» Алексей Баров.

Для клиентов Сбербанка процедура ещё проще

Перейти на новую кассу без проблем стало еще проще клиентам Сбербанка — через «Сбербанк Бизнес Онлайн»: они могут подключиться к «Платформе ОФД» по упрощенной схеме.

Интеграция упрощает подключение, но не вредит безопасности — активация происходит с помощью ключа активации — специального защищенного кода, который обеспечивает надежность.

Пространство для маневров

C новой кассовой техникой открываются и новые возможности для предпринимателей. В «личном кабинете» «Платформа ОФД» уже появились аналитические сервисы для бизнеса: «АВС-анализ» поможет ранжировать товары и услуги по степени важности, «XYZ-анализ» покажет динамику спроса на товары, а «АВС-XYZ-анализ» помогает составить рейтинг значимости товаров и услуг в сравнении с частотой покупок. Используя эти данные, можно оптимизировать свой ассортимент в магазине.

В магазине приложений Market.platformaofd.ru работают сервисы, которые позволяют вести бизнес еще эффективнее и экономить время: удаленно контролировать выручку, создавать общий отчет по всем точкам, синхронизировать данные ОФД с сервисами бухгалтерии, например с 1С. К слову, большой маркетплейс с приложениями для владельцев касс развивает и компания «Эвотор».

Об акциях можно узнать у партнеров «Платформы ОФД»

До 1 июля 2018 года предприниматели на ЕНВД и ПСН могут получить услуги «Платформы ОФД» бесплатно. Подробности — в центрах техобслуживания и компаниях по продаже кассовой техники.

Platformaofd.ru — больше чем ОФД.

* ОФД — оператор фискальных данных. ** ФН — фискальный накопитель. *** Сбербанк — ПАО «Сбербанк России». **** Бренд «Платформа ОФД» представляет ООО «Эвотор ОФД», ОГРН 1167746512856, адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1, сайт Platformaofd.ru.